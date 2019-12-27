شعبة الإعلام الحربي: "الجيش الوطني الليبي" يحكم سيطرته بالكامل على طريق مطار طرابلس

ذكرت شعبة الإعلام الحربي التابعة لـ"الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، أن قواته أحكمت سيطرتها على طريق مطار طرابلس المؤدي إلى قلب العاصمة الليبية "بعد دحر المليشيات".

وأكدت شعبة الإعلام الحربي أن القوات سيطرت على مطار طرابلس وخزانات النفط، وكوبري الفروسية ومعسكر النقلية.

كما أعلن الجيش الليبي، يوم الخميس، أنه سيطر على معسكر التكبالي بالكامل الواقع بمنطقة صلاح الدين، على بعد 10 كيلومترات من وسط العاصمة طرابلس، بالإضافة إلى تقدمه في محوري الخلة ومشروع الهضبة.

جدير بالذكر أن حكومة الوفاق الليبية طلبت رسميا مساء الخميس، دعما عسكريا بحريا وبريا وجويا من تركيا.

وقال مسؤول في طرابلس إنهم "طلبوا رسميا من تركيا تقديم دعم عسكري جوي وبري وبحري، لمواجهة هجوم للقوات الشرقية على العاصمة".

وصرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق بأن بلاده سترسل قوات إلى ليبيا بناء على طلب طرابلس، كما أكد أردوغان أن بلاده ستلبي دعوة ليبيا لإرسال قوات للدعم بعد تمرير البرلمان مذكرة التفويض.

المصدر: وكالات