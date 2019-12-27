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"هزة مفاجئة" ترعب سكان محافظة المنوفية في مصر والحكومة تصدر بيانا

أخبار العالم العربي

Reuters
مصر
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تعرض جسر في محافظة المنوفية في مصر لاهتزاز مفاجئ أدى إلى إثارة الرعب بين سكان مدينة بركة السبع في المحافظة.

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ونفى رئيس الشبكة القومية للزلازل أحمد بدوي، تعرض المدينة، اليوم الجمعة، لهزة أرضية مفاجئة أو أي زلزال.

وأكد بدوي، لصحيفة "الوطن" المصرية، أن الشبكة لم تسجل أي تغييرات أو تحركات أرضية في المنطقة، والتي كانت من المحتمل أن تؤثر على باقي المحافظات المحيطة بها كالغربية والشرقية في حال حدوثها.

ورجح بدوي أن تكون المدينة قد تعرضت لحدث محلي، من تصدع بالجسر أو غيره، ما أدى إلى شعور المواطنين بتلك الهزة، مشددا على أن أجهزة الشبكة لم تسجل أي تغييرات أرضية بالمحافظة على الإطلاق.

وكان رئيس مركز ومدينة بركة السبع محمد هنداوي بمحافظة المنوفية، قد أصدر بيانا قال فيه إن المدينة تعرضت لهزة أرضية مفاجئة، حيث سادت حالة من الذعر والقلق بين الأهالي، وظهرت تصدعات كبيرة في أحد الجسور الرئيسية بالمدينة.

المصدر: الوطن

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