قال الدكتور أحمد بدوي رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، إن الشبكة القومية للزلازل سجلت في الساعة 9:10 مساء اليوم حدوث هزات أرضية.

إقرأ المزيد

وذكر أن مركز الزلزال، كان على بعد 18 كيلومترا شرق القاهرة ومدينة الأمل.

وأوضح رئيس قسم الزلازل، في حديث لموقع "اليوم السابع"، أن قوة الزلزال بلغت 3.4 على مقياس ريختر، وشعر به سكان المعادي والقطامية والمدن الجديدة.

وأكد الدكتور بدوي أن هذا الزلزال يعد صغيرا من حيث الشدة، ولم تنتج عنه أي خسائر مادية.

المصدر: اليوم السابع