 
مباشر

زلزال جديد شعر به سكان شرق القاهرة والمدن الجديدة

أخبار العالم العربي

زلزال جديد شعر به سكان شرق القاهرة والمدن الجديدة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mfnd

قال الدكتور أحمد بدوي رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، إن الشبكة القومية للزلازل سجلت في الساعة 9:10 مساء اليوم حدوث هزات أرضية.

إقرأ المزيد
مصر.. هزة أرضية تضرب جنوب شرق القاهرة
مصر.. هزة أرضية تضرب جنوب شرق القاهرة

وذكر أن مركز الزلزال، كان على بعد 18 كيلومترا شرق القاهرة ومدينة الأمل.

وأوضح رئيس قسم الزلازل، في حديث لموقع "اليوم السابع"، أن قوة الزلزال بلغت 3.4 على مقياس ريختر، وشعر به سكان المعادي والقطامية والمدن الجديدة.

وأكد الدكتور بدوي أن هذا الزلزال يعد صغيرا من حيث الشدة، ولم تنتج عنه أي خسائر مادية.

المصدر: اليوم السابع

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

عادل الجبير: هجوم أرامكو يستهدف البشرية!