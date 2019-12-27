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الإفتاء المصرية: هدم الكنائس اعتداء على ذمة الله ورسوله

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الإفتاء المصرية: هدم الكنائس اعتداء على ذمة الله ورسوله
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دارا الإفتاء المصرية
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نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية عبر موقع "فيسبوك"، مقطع فيديو بعنوان "حماية الكنائس في الإسلام"، موضحة أن "هدمها اعتداء على ذمة الله ورسوله".

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وشدد الفيديو المنشور على سلامة الكنائس والمعابد، وحرم الاعتداء عليها، وأشار إلى أن "المسلمين دخلوا قلوب الناس قبل أن يدخلوا بلدانهم" من خلال "تاريخهم المشرف وحضارتهم وأخلاقهم النبيلة".

وأوضح الفيديو، أن "هدم الكنائس أو تفجيرها أو قتل من فيها أو ترويع أهلها، يعتد اعتداء على ذمة الله ورسوله الكريم، حيث أن ما يوجد في التراث الفقهي بشأن هدم الكنائس ليس حجة على سنة الرسول وخلفائه الراشدين من بعده".

وأضاف أن "الإسلام دين التعايش، ومبادئه لا تعرف الإكراه، ولا تقر العنف، حيث أن الإسلام سمح بأن يمارس الناس شعائر دينهم داخل أماكن عبادتهم".

المصدر: RT

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