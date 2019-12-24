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دار الإفتاء المصرية توضح حكم قول "مدد يا سيدنا الحسين"

أخبار العالم العربي

دار الإفتاء المصرية توضح حكم قول
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دار الإفتاء المصرية
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أعلن الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية في فيديو بثه على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أنه يجوز للمسلم قول "مدد يا سيدنا الحسين، ومدد يا رسول الله".

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وسأل أحد المتابعين للصفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حكم قول "مدد يا سيدنا الحسين"، فرد عليه الشيخ أحمد ممدوح قائلا: "من يحرم قول مدد يا سيدنا الحسين أو مدد يا رسول الله عقولهم مشوشة، خلطوا بين التوحيد والشرك، ويظنون أنهم حماة التوحيد، فقول مدد يا رسول الله أو مدد يا سيدى فلان، ليس شرطا لأنه ليس عبادة".

 وأضاف: "قول المدد يا سيدي فلان لن يمدنا قطعا بالحياة فهذا لا يخطر بعقل الموحد، كما أن قول مدد يا حسين مثلا أو يا رسول الله تعني أننا نطلب من الله أن يمدنا بمثل ما أمد به سيدنا الحسين أو الرسول صلى الله عليه وسلم".

ونشرت دار الإفتاء المصرية عدة تغريدات تتضمن بعض الأحاديث عن حب الحسين وذلك تزامنا مع الاحتفال بمولد الحسين.

المصدر: RT

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