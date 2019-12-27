اكتشاف مذهل في مصر يعود لأكثر من 70 مليون سنة (صور)

أعلنت جامعة مصرية عن اكتشاف حفرية لزاحف بحري عملاق من عصر الديناصورات يعتقد أن عمره أكثر من 70 مليون سنة.

واكتشف فريق بحثي بقيادة رئيس جامعة الوادي الجديد، أمس الخميس، الحفرية بمدينة الداخلة بالوادي الجديد.

وأكد الفريق البحثي أن الحفرية كانت محفوظة بشكل جيد جدا، حيث أن 80% من الهيكل العظمي بها مكتمل وسليم، وربما يرجع تاريخها للعصر الطباشيري.

وترجع أهمية تلك الحفرية إلى أنها أول حفرية شبه كاملة يتم اكتشافها في مصر وإفريقيا لكائن زاحف بحري عملاق.

اليوم السابع

اليوم السابع

اليوم السابع

اليوم السابع

اليوم السابع

اليوم السابع

اليوم السابع

اليوم السابع

المصدر: صحيفة اليوم السابع