التحالف العربي في اليمن يعترف باحتمال سقوط مدنيين جراء استهدافه مواقع الحوثيين في صعدة

قال المتحدث باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، إن قيادتها تراجع نتائج عملية لها ضد الحوثيين في محافظة صعدة اليمنية، نظرا لاحتمال سقوط مدنيين جراءها.

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وأوضح المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف استكملت مراجعة إجراءات ما بعد العمل للعمليات المنفذة في مديرية منبه بمحافظة صعدة، في 24 ديسمبر الجاري، وذلك على خلفية احتمال "وقوع خسائر عرضية وأضرار جانبية" أثناء عملية استهداف "تجمعات لعناصر المليشيا الحوثية المقاتلة".

وأشار إلى أن كل الوثائق المتعلقة بالحادث أحيلت للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر فيها وإعلان النتائج الخاصة بذلك.

وأكد المالكي "التزام القيادة المشتركة للتحالف بتطبيق أعلى معايير الاستهداف وكذلك تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بالعمليات العسكرية".

وكانت جماعة "أنصار الله" الحوثية، أفادت، الثلاثاء الماضي، بأن عدد القتلى جراء قصف الجيش السعودي سوقا في محافظة صعدة شمال غربي اليمن، قد ارتفع إلى 17 شخصا.

وأوضحت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين أن القصف الصاروخي والمدفعي السعودي تسبب بمقتل خمسة مواطنين يمنيين و12 مهاجرا إفريقيا.

كما حمل الحوثيون فرنسا، التي وردت أسلحة للجيش السعودي، المسؤولية عن سقوط الضحايا.

من جهتها، أكدت الأمم المتحدة مقتل 17 شخصا، بينهم 12 مهاجرا من إثيوبيا، نتيجة لاستهداف سوق الرقو في مديرية منبه.

وتقود السعودية في اليمن، منذ مارس 2015، تحالفا من دول عربية دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، في المواجهة مع قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية، التي تتهمها الرياض بالتحالف مع إيران.

المصدر: قناة الإخبارية السعودية + وكالات