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اليمن.. العميد يحيى سريع يتوعد السعودية بـ "رد قاس وعقاب مؤلم وموجع"

أخبار العالم العربي

اليمن.. العميد يحيى سريع يتوعد السعودية بـ
RT
الناطق العسكري للحوثيين العميد يحيى سريع
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وجه المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، العميد يحيى سريع، اليوم الخميس، تحذيرا للمملكة العربية السعودية.

ونقلت وكالة "سبأ" التابعة لجماعة "أنصار الله"، حيث قالت إن العميد يحيى سريع، أكد "أن جرائم تحالف العدوان الأمريكي السعودي بحق الشعب اليمني، لن تمر مرور الكرام".

وصرح بأن "العقاب سيكون مؤلما وموجعا للعدو السعودي"، مشيرا إلى أن "دماء الشعب اليمني ليست رخيصة أو مستباحة".

وأفاد بأن "السعودية تواصل جرائمها وتوغل في الدم اليمني بشكل مباشر ومتعمد، وكان آخرها جريمة سوق الرقو بمديرية منبه في محافظة صعدة، والتي راح ضحيتها أكثر من 38 ما بين شهيد وجريح".

المصدر: وكالة "سبأ" الحوثية

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