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مقتل شخصين بعملية أمنية في الدمام شرقي السعودية (فيديو)

مقتل شخصين بعملية أمنية في الدمام شرقي السعودية (فيديو)

أخبار العالم العربي

مقتل شخصين بعملية أمنية في الدمام شرقي السعودية (فيديو)
Reuters
الأمن السعودي - أرشيف
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أفادت وسائل إعلام سعودية بمقتل شخصين بعملية أمنية في الدمام شرقي السعودية.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قالوا إنه من مكان العملية، حيث تسمع فيه أصوات إطلاق رصاص وتشاهد سيارات قوات الأمن منتشرة في المنطقة بكثافة.

ووفقا للبيانات الواردة، لم يعرف بعد الخلفية التي ينتمي إليها المطلوبون أمنيا في هذه العملية، ولم تصدر عن الجهات الرسمية توضيحات في هذا الشأن.

المصدر: وسائل إعلام

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