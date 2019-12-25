مصر.. لواء عسكري يقدم هدية مميزة للسيسي

قدم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني اللواء طبيب فايز أباظة، هدية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح عدد من مشروعات الإنتاج الحيواني بمحافظة الفيوم.

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وتوجه اللواء المصري إلى السيسي وقدم له "كتاب الله" هدية، حيث قام الرئيس المصري بتقبيل المصحف.

وشارك الرئيس المصري في افتتاح المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني، بجانب عدد من المشروعات الأخرى داخل محافظتي البحيرة والفيوم.

وكان المتحدث الرئاسي بسام راضي قد أكد أن السيسي سيفتتح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل في محافظة الفيوم، ويهدف هذا المجمع إلى تقليل الفجوة الغذائية في البروتين الحيواني والعمل على توفيره بالكميات والجودة والأسعار المناسبة في متناول المواطن.

المصدر: وكالات