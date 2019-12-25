السيسي يدعو لرفع كفاءة مزارع الإنتاج الحيواني في البلاد

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الدولة تواجه مشكلة في الإدارة وفي الثقافة التي شكلت على مدار سنوات بأن المال العام مباح، داعيا لرفع كفاءة مزارع الإنتاج الحيواني في البلاد.

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وأضاف، في كلمته خلال افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل في محافظة الفيوم، اليوم: "أنا بحط الموضوع قدامي وقدامكم، إدارة المشروعات بمختلف القطاعات الحكومية أهم من تدشين المنشآت نفسها".

وشدد الرئيس المصري على ضرورة زيادة كفاءة مزارع الإنتاج الحيواني في مصر، وقال: "أنا معاك في رفع كفاءة 51 مزرعة إنتاج حيواني، لو استطعت متابعة المزارع التي يتم تنفيذها بشكل يومي هتنجح، النجاح مش في الفلوس، النجاح في تحقيق الهدف من المشروع نفسه، قولي هتنجح إزاي قبل ما تقولي هرفع كفاءة المزارع".

وعن السوق المصرية، قال السيسي، إنها كبيرة وتتمتع بطلب عال، مشيرا إلى أن أي مشروع سيحقق نجاحا كبير حال إدارته بكفاءة".

وأشار السيسي إلى أن "هدف الإنفاق على المشروعات القومية كبير جدا وهو الحفاظ على الدولة المصرية وعدم سقوطها".

المصدر: وكالات