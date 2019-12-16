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السيسي: أنا بقول كلام خطير مفيش مسؤول يقدر يقوله

أخبار العالم العربي

السيسي: أنا بقول كلام خطير مفيش مسؤول يقدر يقوله
Reuters
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من خطورة الاستخدام السلبي لوسائل الاتصال الحديثة، وتأثير ذلك على بعض الدول، مشيرا إلى أنه يقول كلاما خطيرا.

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وقال السيسي، خلال مشاركته في جلسة "الذكاء الاصطناعي والبشر: من المتحكم؟"، المنعقدة ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، صباح اليوم الاثنين: "هذا الاستخدام السلبي لصالح أجهزة مخابرات لإيذاء الدول التي تخرج عن الصف"، على حد تعبيره.

وأضاف: "أنا بقول كلام مهم جدا وخطير ومفيش مسؤول يقدر يقوله، لكن أنا اعتبر إن إنسانيتي أكبر من وظيفتي، فبقول لكم الكلام ده".

وانطلقت مساء السبت الماضي، الدورة الثالثة من منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة 8000 شاب من مختلف أنحاء العالم.

المصدر: الشروق

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