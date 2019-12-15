السيسي يدعو للوقوف بوجه "الدول الداعمة للإرهاب"

دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى تكثيف الجهود من أجل الوقوف بوجه الدول التي تدعم الإرهاب، مؤكدا أن هذه الدول تستخدمه كأداة لتحقيق مصالحها وأهدافها.

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وقال السيسي خلال مداخلته في جلسة "التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين" المنعقدة في شرم الشيخ، اليوم الأحد، إن "الإرهاب أداة استخدمت عبر سنوات طويلة لتحقيق أهداف سياسية، وقد أصبح غطاء للجرائم المنظمة".

وأضاف أن "ظاهرة الإرهاب تنمو ولا تتراجع، ولا بد من تحرك دولي لمكافحته".

واستذكر الرئيس المصري حديثه عن أوضاع سوريا وليبيا والعراق قبل 6 سنوات، حيث أكد وقتها أن أوروبا ستضرر كثيرا من العناصر التي ستعود إليها بعد انتهاء مهماتها في سوريا، مضيفا: "اليوم نرى هذا الأمر في أوروبا التي تواجه مشكلة التوفيق بين قوانينها ومبادئها من ناحية، ومصالحها من ناحية أخرى، حيث أن قوانينها ومبادئها تملي عليها استقبال العائدين من سوريا، إلا أن مصالحها تمنعها من استقبالهم".

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية