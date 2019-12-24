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عباس: "دولة الاحتلال لا تريد أن تجرى الانتخابات في القدس"

أخبار العالم العربي

عباس:
AFP ABBAS MOMANI
الرئيس الفلسطيني محمود عباس (صورة أرشيفية)
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قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنه لم يبق هناك عقبات أمام إجراء الانتخابات المعطلة منذ 2006، مشددا على وجوب أن تتم الانتخابات لأهل القدس في القدس نفسها.

وقال عباس خلال عشاء عيد الميلاد المجيد في دير الفرنسيسكان في مدينة بيت لحم، للكنائس المسيحية، التي تسير حسب التقويم الغربي: "الانتخابات التشريعية والرئاسية معطلة منذ 2006 لأسباب كثيرة، لذا دعونا إلى انتخابات تشريعية أولا ومن ثم رئاسية... جميع الفصائل الفلسطينية وافقت على ما نحن موافقون عليه، لكن بقيت عقبة واحدة مهمة جدا وهي إجراء الانتخابات في القدس".

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وأضاف: "دولة الاحتلال لا تريد أن تجري الانتخابات في القدس، ونحن نقول يجب أن تتم الانتخابات لأهل القدس في القدس نفسها، وإذا حصل هذا (الموافقة) سنصدر مرسوما بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، لأنها بالنسبة لنا مهمة لترميم ديمقراطيتنا، فلا يمكن أن نبقى طوال هذا الوقت بدون انتخابات ودون ديمقراطية، نحن نؤمن بالديمقراطية ونؤمن بتحرير فلسطين قريبا إن شاء الله".

المصدر: "وفا"

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