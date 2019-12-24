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ولايتي: إيران مستعدة لمساعدة سوريا بما يخدم انسحاب القوات الأمريكية

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ولايتي: إيران مستعدة لمساعدة سوريا بما يخدم انسحاب القوات الأمريكية
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قال علي أكبر ولايتي مستشار مرشد الثورة الإيرانية، إن بلاده مستعدة لمساعدة سوريا بما يخدم انسحاب القوات الأمريكية من أراضيها، إذا تقدمت الحكومة السورية بمثل هذا الطلب.

وأشار ولايتي، في حديث لقناة آرتي العربية، إلى أن الولايات المتحدة تسرق النفط السوري، وأن الرئيس دونالد ترامب يقوم بذلك ضد إرادة الشعب السوري، ولذا فهو "لص دولي".

وأضاف: "نأمل في أن ترفع في المستقبل القريب، سيطرة الأمريكان غير الشرعية على عدد من المناطق السورية، وأن يرد السوريون ويضعوا حدا لهذه السيطرة".

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وتابع: "نحن مستعدون، ووفقا لإمكانياتنا، لتقديم المساعدة بما يخدم انسحاب القوات الأمريكية من سوريا استجابة لطلب السلطات السورية".

المصدر: RT

 

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