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ولايتي لـRT: إسرائيل ستندم على غاراتها وجرائمها في سوريا

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علق مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي في حديث لـRT، على القصف الإسرائيلي على سوريا، قائلا إن إسرائيل ستتلقى عاجلا أم آجلا الرد على غاراتها وجرائمها في سوريا.

وشدد ولايتي على أن "الاعتداءات الإسرائيلية غير القانونية في المنطقة لا يمكن أن تمر من دون رد".

وتوعد إسرائيل بأنها "ستندم على جرائمها" حيث ستتصدى "المقاومة في سوريا ولبنان للجرائم الأمريكية والإسرائيلية"، مضيفا أن "حزب الله سيسوي إسرائيل بالتراب إذا هاجمت لبنان".

وأكد أن إسرائيل عاجزة ولا تجرؤ على تنفيذ تهديداتها ضد إيران وتصريحات مسؤوليها بهذا الشأن "مجرد دعاية".

تابعوا المقابلة الكاملة مع علي أكبر ولايتي في برنامج "نيوزميكير" على قناتنا وموقعنا مساء غد الثلاثاء.

المصدر: RT

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