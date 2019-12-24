الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة للمسلحين في ريف حماة

أسقطت مضادات الجيش السوري طائرة مسيرة للجماعات المسلحة في أجواء مدينة السقيلبية بريف حماة الشمالي الغربي.

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وذكرت وكالة "سانا" السورية، أن "مضادات الجيش أسقطت بالوسائط المناسبة صباح الثلاثاء، طائرة مسيرة للجماعات المسلحة مزودة بست قنابل معدة للانفجار في أجواء مدينة السقيلبية بريف حماة الشمالي الغربي".

وأضافت الوكالة، أن الجيش تصدى لليلة الاثنين، لطائرة مسيرة أخرى تابعة للجماعات المسلحة، حاولت الاقتراب من مطار حماة العسكري بعد ساعات من التصدي لطائرات مسيرة في سماء مدينة جبلة ومنعها من تنفيذ اعتداءاتها.

من جهتها، أعلنت قاعدة حميميم الروسية في سوريا، أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرتين مسيرتين أطلقهما المسلحون باتجاه القاعدة.

وقال اللواء يوري بورينكوف: "في 22 ديسمبر 2019، حاول مسلحون ينتمون لجماعات غير شرعية مهاجمة قاعدة حميميم الجوية باستخدام طائرات مسيرة، رصدتها أنظمة الدفاع الجوي الروسية، ودمرتهما".

المصدر: "سانا"