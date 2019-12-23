الدفاع الروسية: تدمير طائرتين مسيرتين استهدفتا قاعدة حميميم في سوريا

أعلنت قاعدة حميميم الروسية في سوريا، أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرتين مسيرتين أطلقهما المسلحون باتجاه القاعدة.

وقال اللواء يوري بورينكوف: "في 22 ديسمبر 2019، حاول مسلحون ينتمون لجماعات غير شرعية مهاجمة قاعدة حميميم الجوية باستخدام طائرات مسيرة".

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وأضاف: "عند الساعة 23.02، رصدت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرتين كانتا متجهتين إلى قاعدتنا من الجهة الجنوبية الشرقية، ودمرتهما".

وأكد أنه لم تقع أي إصابات أو أضرار مادية في حميميم، وأن القاعدة تعمل وفقا لجدول مناوباتها المعتاد.

المصدر: نوفوستي