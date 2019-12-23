"المرصد": الجيش السوري يحاصر نقطة مراقبة تركية في إدلب

ذكر "المرصد السوري لحقوق الإسان" أن الجيش السوري يحاصر نقطة مراقبة تركية في قرية الصرمان جنوب شرق محافظة إدلب، بعد تقدم ميداني أحرزه خلال الأيام الماضية.

وقال مدير "المرصد"، رامي عبد الرحمن، إن القوات الحكومية السورية تمكنت منذ ليل الخميس الماضي وحتى الآن من السيطرة على نحو 29 منطقة وقرية في ريف معرة النعمان الشرقي، آخرها بلدتي جرجناز والصرمان يوم الإثنين".

وتعد نقطة المراقبة التركية في الصرمان هي الثانية التي يحاصرها الجيش في المنطقة، بعد نقطة المراقبة في مدينة مورك الواقعة بمحاذاة إدلب في ريف حماة الشمالي، والتي حاصرتها القوات الحكومية في أغسطس الماضي.

ولا تزال القوات التركية متواجدة في تلك النقطة، التي تُعد الأكبر بين 12 نقطة مراقبة تركية تنتشر في المنطقة.

المصدر: أ ف ب