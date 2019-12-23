مصدر ينفي لمراسلنا تواجد الرئيس المؤقت السابق عبد القادر بن صالح في المستشفى

نفى مصدر لمراسل RT، أنباء نقل الرئيس المؤقت السابق عبد القادر بن صالح إلى مستشفى عسكري في العاصمة الجزائر، مؤكدا أنه موجود في منزله.

وكانت وسائل إعلام ذكرت في وقت سابق من يوم الاثنين، أن بن صالح نقل إلى المستشفى العسكري بعين النعجة للعلاج.

وتم تكليف بن صالح برئاسة الجمهورية الجزائرية مؤقتا، بعد شغور منصب رئيس الجمهورية على خلفية استقالة الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة.

وشغل منصب رئيس مجلس الأمة في الجزائر لـ6 مرات قبل أن يكلف بالرئاسة المؤقتة، بعد تنحي بوتفليقة في 2019، إثر احتجاجات شعبية واسعة.