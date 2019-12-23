النيابة السعودية: إنابة قضائية تركية تبرء العتيبي

أعلنت النيابة العامة السعودية، إرسال 13 مذكرة قضائية إلى تركيا لتزويدها بالأدلة من مسرح جريمة قتل خاشقجي، ولم تتسلم من أنقرة إلا ردا واحدا يخص القنصل السعودي محمد العتيبي.

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وقال شلعان بن راجح بن شلعان وكيل النيابة العامة السعودية خلال مؤتمر الصحفي بالرياض: "العتيبي أفرج عنه عن طريق النيابة العامة، وتضمنت الإنابة التي وردت من تركيا شهادة الشهود من الجنسية التركية بأن القنصل السعودي كان معهم يوم وقوع الجريمة، حيث كان يتمتع بإجازة رسمية".

ولفت بن شلعان إلى أن تحقيقات النيابة العامة أظهرت أنه "لا توجد أي نية مسبقة للقتل عند بداية هذه المهمة، وكان القتل لحظيا عندما قام قائد فريق التفاوض بتفقد مقر القنصلية، وظهر له استحالة نقل المجني عليه إلى مكان آمن لاستكمال المفاوضات معه".

وتابع، أنه "بعد ذلك جرى الاتفاق والتشاور مع رئيس هيئة التفاوض والجناة على قتل خاشقجي داخل القنصلية"، مؤكدا أن "التحقيقات أثبتت أنه لا توجد أي عداوة سابقة بين الجناة والمجني عليه".

وشدد وكيل النيابة العامة، على أن قضية المدعى عليهم في المحكمة الجزائية بالرياض نظرت في تسع جلسات، وصدر الحكم في الجلسة العاشرة، حيث سمح بحضور المهتمين في هذا الشأن، وأبناء المجني عليه ومحاميهم، كذلك ممثلو سفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.

وأصدرت النيابة العامة السعودية اليوم الاثنين، قرارات بالإعدام بحق 5 متهمين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وقرارات بحق 3 متهمين آخرين، بالسجن لمدة تصل إلى 24 عاما في القضية.

المصدر: سبق