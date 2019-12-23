النيابة العامة السعودية تصدر قرارات بالإعدام بحق 5 متهمين في قضية خاشقجي

أصدرت النيابة العامة السعودية، اليوم الاثنين، قرارات بالإعدام بحق 5 متهمين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

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كما أصدرت النيابة العامة قرارات بحق 3 متهمين آخرين، بالسجن لمدة تصل إلى 24 عاما في القضية عينها.

وأكدت النيابة العامة السعودية في مؤتمر صحفي حول التحقيقات في قضية مقتل خاشقجي، أنه تمت محاكمة كل من ثبت تورطه في القضية، مشيرة إلى أن المحكمة عقدت 9 جلسات في قضية خاشقجي وصدر الحكم في الجلسة العاشرة.

ولفتت النيابية العامة إلى أنها أصدرت أحكاما ابتدائية بحق 11 متهما في قضية خاشقجي، مشيرة إلى أنه تم الإفراج عن أحمد عسيري بعد التحقيق معه لعدم ثبوت تهم عليه، كما تم التحقيق مع سعود القحطاني ولم توجه له أي تهم.



يتبع..