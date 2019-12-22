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إضراب في الديوانية وتعطيل الدوام في ذي قار واعتصام في البصرة

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إضراب في الديوانية وتعطيل الدوام في ذي قار واعتصام في البصرة
Reuters ESSAM AL-SUDANI
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أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الأحد، بأن محافظة الديوانية جنوبي البلاد بدأت إضرابا عاما، بينما عطلت الحكومة المحلية في ذي قار الدوام الرسمي.

وأشار إلى وجود اعتصامات في محافظة البصرة أقصى جنوب العراق.

وذكر مراسلنا أن "محافظة الديوانية شهدت إضرابا عاما في مؤسسات الدولة بسبب تجدد الاحتجاجات وعدم اختيار رئيس حكومة ضمن الشروط التي وضعها المحتجون".

وأضاف أن "محافظة ذي قار عطلت الدوام الرسمي بعد قطع ثلاثة جسور رئيسية، واستثنت الحكومة المحلية المؤسسات الخدمية والمصارف من العطلة"، مبينا أن "المئات من الطلبة توافدوا إلى ساحات الاعتصام للمشاركة في الاحتجاجات".

وأشار مراسلنا إلى "تجدد الاحتجاجات بالقرب من حقل مجنون النفطي شمالي البصرة، ونصب المحتجين خيمة اعتصام بالقرب منه"، مشيرا إلى "قطع المحتجين لبعض طرق المحافظة".

وتظاهر المئات من المحتجين في محافظتي الديوانية وميسان جنوبي العراق الليلة الماضية رفضا لترشيح وزير التعليم قصي السهيل لرئاسة الحكومة.

المصدر: RT

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