المغرب بصدد اقتناء طائرات "حاصدة للأرواح"

يستعد المغرب لاقتناء طائرات دون طيار أمريكية من نوع MQ-9 ملقبة بـ"حاصدة الأرواح"، وهي الطائرات التي اسخدمتها واشنطن في الحرب على أفغانستان عام 2007 والعراق سنة 2008.

ووفقا لموقع "defensa" المتخصص في الشأن العسكري والأمني، فإن المغرب سيحصل قريبا على طائرات MQ-9 في إطار الصفقة التي تسلمت بموجبها القوات المسلحة المغربية 36 طائرة مروحية من طراز "AH-64E أباتشي".

وتعمل هذه الدرونات بموجب نظام Manned-Unmanned Teaming2 الذي حصل عليه المغرب ضمن صفقة AH-64E الأخيرة والتي تتيح لطيار المروحية التحكم في الطائرات من دون طيار وتوجيهها ضمن مناطق العمليات لتعمل كعين استطلاعية للمروحيات.

وتعتبر طائرة MQ-9 إحدى أهم الوسائل التي يعتمد عليها الجيش الأمريكي في قصف الأهداف الدقيقة بحيث يمكن تسليحها بصواريخ AGM-114 وذخائر الـGBU، كما أنها تستطيع تنفيذ كافة مهام القصف الأرضي الدقيق.

ويسعى كل من سلاح الجو الإيطالي والفرنسي والإسباني إلى امتلاكها، فيما تمتلك القوات البحرية الملكية البريطانية عددا منها.

ويوصف نظام تشغيلها بالمفترس لأنه يمكنها من القيام بأكثر من مهمة في آن واحد، بينها المراقبة والاستطلاع وتوزيع المعلومات ومهاجمة الأهداف فضلا عن قدرة التحمل الكبيرة ويصل سعر الطائرة الواحدة منها 56 مليون دولار.

وكانت القوات المسلحة المغربية اشترت 36 مروحية "AH-64E"، بقيمة إجمالية تقدر بـ 4.25 مليار دولار.

المصدر: هسبرس