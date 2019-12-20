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شركة تبغ عالمية ترد على اتهامات بطرحها سجائر مغشوشة في السعودية

أخبار العالم العربي

شركة تبغ عالمية ترد على اتهامات بطرحها سجائر مغشوشة في السعودية
Reuters
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كشفت "فيليب موريس إنترناشونال" أمريكية الأصل، عن أماكن تصنيع سجائرها التي تصدرها للسعودية ومحتوياتها، بعد تصاعد شكاوى المدخنين في السعودية من تدني جودة علب التبغ بغلافها الجديد.

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وقالت الشركة إن "جميع سجائر "فيليب موريس إنترناشونال" الموزعة في السعودية مصنعة في مصانعنا في ألمانيا وبولندا parliament وmarlboro باستثناء (touch)، بالإضافة إلى تركيا (L&M وCHesterfield)".

وأضاف البيان أنه "لا تصنع الشركة أي منتجات في الإمارات".

وكشف البيان أن "الباركود الذي يبدأ بالرمز 629 الموجود على عبوات منتجات الشركة يشير إلى المكتب حيث تم تسجيل الباركود الرقمي".

واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد أن "فيليب موريس إنترناشونال" لم يطرأ أي تغيير على مكوناتها وعمليات تصنيعها ولا على نكهة وجودة التبغ المستخدم في منتجاتنا في السوق السعودي، قبل وبعد تطبيق اللائحة التنظيمية للتغليف العادي المطبقة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء".

وجاء بيان الشركة الأمريكية بعد أن أثارت سجائر جديدة منتشرة مؤخرا في أسواق السعودية جدلا واسعا بين المواطنين والمقيمين في المملكة، وسط شكاوى من "دخان مغشوش"، فيما أكدت السلطات سلامة منتجات التبغ المستوردة.

المصدر: RT

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