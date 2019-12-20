البنتاغون: قواتنا ستبقى في سوريا حتى إتمام هزيمة "داعش"

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن القوات الأمريكية ستبقى في سوريا حتى تضمن هزيمة تنظيم "داعش" بشكل نهائي.

وقال إسبر اليوم الجمعة ردا على سؤال الصحفيين حول الموعد المحتمل لانسحاب القوات الأمريكية من سوريا: "ليست لدي كرة سحرية حتى أتنبأ بالمستقبل، لكنني أعتقد أننا سنبقى هناك حتى نستطيع ضمان هزيمة تنظيم "داعش" بشكل نهائي".

من جانبه، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك ميلي، إن "أحدا منا لا يريد حروبا لا نهاية لها"، مضيفا أن الحضور العسكري الأمريكي في الخارج مرتبط بالمصالح الوطنية الأمريكية، وتقييمات واشنطن لأنشطة "خصومها".

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وفي أكتوبر الماضي سحبت الولايات المتحدة قواتها من بعض المناطق السورية تزامنا مع إطلاق تركيا عمليتها العسكرية ضد الوحدات الكردية بشمال سوريا.

ولا يزال نحو 600 من العسكريين الأمريكيين في سوريا وتتحدث الإدارة الأمريكية عن عزمها على "حماية" المنشآت النفطية شرقي الفرات لتأمين الإيرادات النفطية للأكراد.

المصدر: وكالات

المصدر: تاس