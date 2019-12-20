السراج يطلب من 5 دول تفعيل الاتفاقيات الأمنية مع ليبيا للدفاع عن طرابلس

طالب رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج اليوم الجمعة، كلا من تركيا، الولايات المتحدة، بريطانيا، إيطاليا والجزائر بتفعيل الاتفاقيات الأمنية مع ليبيا للدفاع عن طرابلس.

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وأكدت الحكومة المعترف بها دوليا، في بيان نشرته فجر اليوم، على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، أن "رئيس المجلس الرئاسي التابع لها فايز السراج بعث أمس برسائل إلى رؤساء خمس "دول صديقة"، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا والجزائر وتركيا".

وأشار البيان إلى أن "السراج طالب هذه الدول بـ"تفعيل اتفاقيات التعاون الأمني والبناء عليها لصد العدوان الذي تتعرض له العاصمة الليبية طرابلس من أي مجموعات مسلحة تعمل خارج شرعية الدولة، حفاظا على السلم الاجتماعي، ومن أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا".

يتبع..