حكومة الوفاق تصادق على مذكرة التفاهم الأمني والعسكري مع تركيا

وافق مجلس الوزراء الليبي التابع لحكومة الوفاق الليبية في اجتماع استثنائي على تفعيل مذكرة التفاهم الأمني مع تركيا، الموقعة في 27 نوفمبر الماضي.

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وقالت حكومة الوفاق في بيان لها اليوم الخميس، إن مجلس الوزراء عقد اجتماعا استثنائيا في العاصمة طرابلس برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، لاستعراض مستجدات الأوضاع محليا ودوليا.

ووافق المجلس بالإجماع خلال الجلسة على تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري بين حكومة الوفاق الوطني وحكومة جمهورية تركيا الموقعة في 27 نوفمبر الماضي.

وكانت وسائل إعلام ليبية قد قالت اليوم الخميس، إن حكومة الوفاق برئاسة السراج، قررت في اجتماعها الأخير طلب الدعم النوعي واللوجستي من تركيا.

ووقعت الحكومة التركية وحكومة الوفاق في مدينة اسطنبول بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، على مذكرتي تفاهم تنصان على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، وتعزيز التعاون الأمني العسكري بينهما.

وأثار هذا التطور معارضة شرسة من قبل سلطات شرق ليبيا المنافسة لحكومة الوفاق، ومن قبل مصر واليونان وقبرص.

المصدر: RT