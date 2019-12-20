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السراج يرغب بزيارة الشيشان للاطلاع على خبرتها بحل الصراعات ومكافحة الإرهاب

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السراج يرغب بزيارة الشيشان للاطلاع على خبرتها بحل الصراعات ومكافحة الإرهاب
Reuters MOS
السراج
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كشف رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز سراج، عن رغبته بزيارة جمهورية الشيشان في روسيا، للاطلاع على تجربتها في حل النزاعات ومكافحة الإرهاب .

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وبحث رئيس الشيشان، رمضان قديروف، مع السراج الوضع في ليبيا والحرب ضد الإرهاب، حسبما كشف ليف دينغوف، رئيس فريق الاتصال الروسي حول التسوية الداخلية الليبية، لوكالة "إنترفاكس" اليوم.

وقال دينغوف اليوم الجمعة: "أجرى رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف مكالمة هاتفية مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز سراج بحثا خلالها الوضع في ليبيا".

وذكر أنه "بحثت خلال المكالمة إمكانية نقل الخبرة في حل النزاعات ومكافحة الإرهاب".

وأكد دينغوف أن السراج "أعلن عن رغبته في زيارة الشيشان، للاطلاع على خبرة هذه الجمهورية القوقازية في حل النزاعات ومكافحة الجماعات الإرهابية".

في ليبيا توجد حاليا حكومة وطنية معترف بها من الأمم المتحدة، بقيادة رئيس الوزراء فايز السراج، ومقرها في العاصمة طرابلس، وحكومة أخرى في المنطقة الشرقية يرأسها عبد الله الثني، مدعومة برلمان معترف به دوليا ومن قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، الذي يهاجم طرابلس منذ أبريل الماضي.

المصدر: "إنترفاكس"

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