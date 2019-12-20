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وزير الصحة الأردني: 500 شخص قبلني بعد مطالبتنا بوقف "التقبيل"!

مجتمع

وزير الصحة الأردني: 500 شخص قبلني بعد مطالبتنا بوقف
Reuters
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نقلت وكالة أنباء "عمون" عن وزير الصحة الأردني سعد جابر، مطالبته مواطنيه بالتوقف عن التقبيل لمنع انتشار فيروس إنفلونزا الخنازير.

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واللافت أن وزير الصحة الأردني أفاد في إيجاز صحفي بأن 500 شخص قبلوه، في حين أن الوزارة منذ الأمس تطالب بالتوقف عن عادة "التقبيل" بين أفراد المجتمع.

وروى الوزير الأردني، أن أحد الوزراء دخل إلى مجلس الوزراء عقب عودته من السفر، وقام بتقبيل جميع الوزراء، مضيفا في هذا الصدد "قلنا له: ممنوع البوس.. ورد مش قادر!".

وأعلن وزير الصحة الأردني، ارتفاع عدد الوفيات في المملكة جراء إنفلونزا الخنازير إلى 5 أشخاص، وإصابة 199 آخرين.

المصدر: عمون

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