حذر الدكتور محمد عوض الدين، وزير الصحة المصري الأسبق، من عواقب تبادل القبل أثناء الإصابة بنزلات البرد.

وقال عوض الدين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج تلفزيوني: "يا ريت لما حد يكون عند برد، بلاش يبوس حد، بلاش راجل يبوس ست، أو ست تبوس ست أو راجل يبوس راجل، لأن هذا يؤدي إلى نشر العدوى، والأكثر خطورة هو السعال في الوجه دون قصد".

ولفت وزير الصحة المصري الأسبق أيضا إلى أن "هذه الفترة هناك دور برد منتشر بسبب الانتقال ما بين الفصول، ولذلك هناك ضرورة للابتعاد عن بعض العادات السيئة مثل الكحة أو السعال في مكان مغلق".



وتابع الوزير الأسبق مشددا على أنه "لو مواطن قام بالعطس في أتوبيس دون استخدام منديل، فسينقل العدوى إلى ما لا يقل عن 15 فردا".

المصدر: المصريون