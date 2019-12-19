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"تيار المستقبل" بزعامة الحريري لن يشارك في الحكومة اللبنانية

أخبار العالم العربي

الوكالة الوطنية للإعلام
كتلة المستقبل النيابية تلتقي عون
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أبلغ رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري، الرئيس ميشال عون، الخميس، بأن "تيار المستقبل" الذي يتزعمه، لن يشارك في الحكومة الجديدة.

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والتقى الحريري صباحا الرئيس عون، في إطار الاستشارات النيابية الملزمة، في القصر الجمهوري في بعبدا، واكتفى بعد اللقاء بالقول "الله يوفق الجميع".

بدورها، التقت كتلة "المستقبل" الرئيس عون، بغياب النائبة بهية الحريري، وأعلن النائب سمير الجسر، باسم الكتلة، أنها لم تسم أحدا لرئاسة الحكومة، لأنها كانت تريد حكومة من الاختصاصيين.

وكان الحريري، أعلن أمس الأربعاء، أنه لن يكون مرشحا لتشكيل الحكومة المقبلة.

تأتي الاستشارات النيابية الملزمة، التي من المقرر أن تفضي في ختامها مساء اليوم إلى تسمية رئيس جديد للحكومة، بعدما أجلها رئيس الجمهورية مرتين على التوالي، بسبب عدم وصول المشاورات السياسية بين الأطراف إلى اتفاق على اسم لتشكيل الحكومة.

ويشهد لبنان تظاهرات واسعة غير مسبوقة تعم البلاد منذ 17 أكتوبر الماضي، ضد السياسات الاقتصادية للسلطات، دفعت الحريري، يوم 29 أكتوبر، لتقديم استقالته.

المصدر: رويترز+ الوكالة الوطنية للإعلام

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