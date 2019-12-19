كتلة "حزب الله" النيابية تسمي حسان دياب لرئاسة الحكومة اللبنانية

سمت كتلة "حزب الله" النيابية الوزير السابق حسان دياب لرئاسة الحكومة اللبنانية، في إطار الاستشارات النيابية في القصر الجمهوري في بعبدا.

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وعقب اجتماع مقتضب مع رئيس الجمهورية ميشال عون، أعلن النائب محمد رعد، باسم كتلة "الوفاء للمقاومة"، أن الكتلة سمت الدكتور حسان دياب لترؤس الحكومة المقبلة، وقال: "نأمل في حال سمته الأكثرية أن يوفق في مهامه الوطنية".

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، أعلن أمس الأربعاء، أنه لن يكون مرشحا لتشكيل الحكومة المقبلة.

تأتي الاستشارات النيابية الملزمة، التي من المقرر أن تفضي في ختامها مساء اليوم إلى تسمية رئيس جديد للحكومة، بعدما أجلها رئيس الجمهورية مرتين على التوالي، بسبب عدم وصول المشاورات السياسية بين الأطراف إلى اتفاق على اسم لتشكيل الحكومة.

ويشهد لبنان تظاهرات واسعة غير مسبوقة تعم البلاد منذ 17 أكتوبر الماضي، ضد السياسات الاقتصادية للسلطات، دفعت الحريري، يوم 29 أكتوبر، لتقديم استقالته.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام