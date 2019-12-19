السودان.. الاحتفال بمرور عام على انطلاق ثورة أطاحت بالبشير

وسط إجراءت أمنية وإغلاق الطرق في محيط القيادة العامة في الخرطوم، يخرج السودانيون إلى الشوارع اليوم احتفالا بمرور عام على بدء حراكهم الاحتجاجي الذي أسقط عمر البشير في أبريل الماضي.

وفي بلدة عطبرة وسط السودان التي تعد مهد الثورة، يتوقع وصول المئات على متن قطار من الخرطوم للمشاركة في احتفالات البلدة التي شهدت أول الاحتجاجات في ديسمبر 2018 عقب إعلان السلطات حينها زيادة أسعار الخبز.

وتنظم الحكومة الانتقالية مع "تحالف الحرية والتغيير" الاحتفالات هناك لتكريم آلاف المتظاهرين الذين انطلقوا بطريقة معاكسة من عطبرة الى العاصمة خلال محطات رئيسية من الثورة.

وسيمكث ركاب قطار الخميس في عطبرة حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري، ليعودوا إلى الخرطوم بعد أسبوع من الاحتفالات.

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وفي الخرطوم ستنظم احتفالات في عدد من المناطق من بينها "الساحة الخضراء" التي أعيد تسميتها بـ"ساحة الحرية"، وستكون المكان الرئيسي للاحتفال.

وقال رئيس وزراء الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك في بيان أصدره بداية الشهر الحالي إن "حكومة ثورة الشعب السوداني ستحتفل بالذكرى السنوية الأولى للثورة السلمية على امتداد شهر ديسمبر".

وترقبا للاحتفالات، أعلن الجيش السوداني أمس الأربعاء إغلاق كافة الطرق من والى القيادة العامة، كما طالب السودانيين بالابتعاد عن المواقع العسكرية داخل العاصمة وفي الولايات المختلفة.

المصدر: "أ ف ب"