الجيش السوداني يطالب المواطنين بالابتعاد عن المواقع العسكرية يوم الخميس

طالب الجيش السوداني، المواطنين بالابتعاد عن المواقع العسكرية في البلاد، يوم الخميس، أثناء الفعاليات الاحتفالية بمناسبة مرور عام على بدء مظاهرات أدت إلى سقوط نظام عمر البشير.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة، عامر محمد أحمد، إن الجيش يطالب الجميع "بالبعد عن المناطق العسكرية في كل الولايات ليوم غد الخميس"، وذلك بناء على واجبات القوات المسلحة المتعلقة بتعزيز "الأمن للحفاظ على مكتسبات الثورة السودانية".

وأعلن المتحدث أنه "سيتم إغلاق كافة الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة في العاصمة الخرطوم"، كما أنه وجه التهاني لجميع السودانيين بحلول عيد الاستقلال (19 ديسمبر)، إضافة إلى تقديمه التهانئ للطوائف المسيحية في البلاد بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وجرت الإطاحة بالرئيس السوداني، عمر البشير من قبل الجيش، في 11 أبريل الماضي، بعد ثلاثة عقود من بقائه في الحكم، وذلك تحت وطأة احتجاجات شعبية متواصلة منذ 19 ديسمبر العام 2018.

المصدر: RT