مصر.. قرار من نيابة أمن الدولة بتجديد حبس الشاب الذي رفع العلم الفلسطيني

أعلن المحامي بالنقض عمرو عبد السلام، رئيس هيئة الدفاع عن الشاب عز الدين خضر منير، أن نيابة أمن الدولة في مصر قررت تجديد حبس موكله.

وأوضح المحامي أن نيابة أمن الدولة العليا قررت تجديد حبس الشاب عز الدين خضر خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامه بالانضمام إلى جماعة "الإخوان المسلمين" وتمويلها في القضية رقم 1118 لسنة 2019 حصر تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا.

وقد طالب فريق الدفاع برئاسة المحامي عمرو عبد السلام نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل الشاب لانتفاء صلته بأي جماعة داخل مصر أو خارجها وعدم انتمائه لأي حزب سياسي أو ديني.

وأشار إلى أن "الشاب لم يرتكب أي جريمة من قبل ولم تسبق له المشاركة في أي مظاهرات أو الانضمام لأي جماعة"، وأن "امتحانات منتصف العام بالجامعات ستعقد خلال أيام قليلة حفاظا على مستقبله العلمي والتعليمي".

يذكر أن الشاب عز الدين خضر منير قام برفع العلم الفلسطيني باستاد القاهرة، أثناء مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا تضامنا مع الشعب الفلسطيني والمصور الصحفي الذي فقد إحدى عينيه برصاص القوات الإسرائيلية.

ناصر حاتم

المصدر: RT