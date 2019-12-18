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مفوضية حقوقية: ارتفاع حصيلة ضحايا احتجاجات العراق إلى 475 قتيلا

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مفوضية حقوقية: ارتفاع حصيلة ضحايا احتجاجات العراق إلى 475 قتيلا
Reuters Thaier al-Sudani
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أعلنت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق عن ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أكتوبر الماضي إلى 475 قتيلا على الأقل.

وأكدت المفوضية في بيان أصدرته، اليوم الأربعاء، أن نحو 27 ألف شخص أصيبوا جراء الاحتجاجات التي اندلعت بين المحتجين وقوات الأمن.

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وتمر العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية في العراق منذ منتصف أكتوبر بأكبر موجة من المظاهرات منذ الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003، وذلك احتجاجا على البطالة والفساد الحكومي ونقص الخدمات الأساسية.

وأسفرت الاحتجاجات التي رافقتها مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين مع تنفيذ عمليات قنص تنفي السلطات مسؤوليتها عنها إلى استقالة حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

المصدر: وكالات

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