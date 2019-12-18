مصر.. مترو القاهرة يحتل المرتبة 35 على مستوى العالم كأطول مترو (صور)

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، بيانات تكشف عن مراحل تطوير وتشغيل خطوط مترو الأنفاق في القاهرة، سواء القائمة أو الجاري تنفيذها.

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وأكد المركز أن مترو القاهرة يحتل المرتبة الـ35 من حيث طول خطوطه بين 114 مترو على مستوى العالم.

ويخدم مترو الأنفاق في القاهرة 3,5 مليون راكب يوميا باستكمال تنفيذ الخط الثالث للمترو، وكذلك تصل عدد الرحلات إلى 1662 رحلة يوميا في 2019، مقارنة بـ 1544 رحلة يوميا في 2014، في حين تصل عدد المحطات بالخطوط الثلاثة للمترو 92 محطة، يتم تشغيلها من الساعة 5:15 صباحا، ويصل إجمالي طول الخطوط الثلاثة حوالي 110.3 كم.

وتم الانتهاء من تنفيذ الخط الأول "حلوان – المرج الجديدة" عام 1989، لنقل 1.5 مليون راكب من خلال 480 رحلة يوميا، حيث تبلغ مدة الرحلة 79 دقيقة، كما يصل عدد المحطات في الخط 35 محطة بطول 44 كم،

وبشأن الخط الثاني "شبرا الخيمة – المنيب" فقد بدأ تشغيل أولى مراحله عام 1996، لنقل مليون راكب يوميا، وبعدد رحلات 664 رحلة يوميا، تبلغ مدة الرحلة 38 دقيقة، كما يصل عدد محطات الخط 20 محطة بطول 21,6 كم.

وتم البدء في تشغيل أولى مراحل الخط الثالث لمترو الأنفاق "المطار – إمبابة - القاهرة" عام 2012، لنقل 200 ألف راكب يوميا حتى الآن.

المصدر: RT