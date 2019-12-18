أردوغان: وفد تركي إلى موسكو قريبا وأهم أجنداته إرسال جنودنا إلى ليبيا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن وفدا تركيا سيزور روسيا قريبا لبحث قضايا إقليمية.

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وقال أردوغان، بحسب تصريحات نقلتها صحيفة "حرييت" اليوم الأربعاء: "سيقوم وفد تركي بزيارة موسكو في أقرب وقت ممكن، ويضم نائبي وزيري الخارجية والدفاع، بالإضافة إلى ممثلي المخابرات والجيش لبحث القضايا الإقليمية بالتفصيل"​​​.

وأشار الرئيس التركي إلى أن المناقشات ستتضمن احتمال إرسال أنقرة قواتها إلى ليبيا، فضلا عن أن المناقشات ستتضمن آخر تطورات الملف السوري.

إلى ذلك، قال أردوغان في تصريحات صحفية عقب منتدى حول الهجرة بالعاصمة السويسرية جنيف، إن بلاده ستعمل على تسريع التعاون مع ليبيا، مؤكدا استعداد أنقرة لمساعدة الجانب الليبي (حكومة الوفاق) "في أي لحظة إذا اقتضى الأمر".

المصدر: نوفوستي