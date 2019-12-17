بوتين يعتزم بحث الأزمة الليبية مع أردوغان

صرح الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أنه من المنتظر أن يبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوضع في ليبيا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وقال بيسكوف: "بالطبع، خلال الاتصالات القادمة، سواء الهاتفية أو الشخصية، سيتم بالتأكيد مناقشة موضوع ليبيا"، مضيفا أن روسيا وتركيا تجريان اتصالات يومية حول الوضع في سوريا، مؤكدا أن الأزمة الليبية أيضا تتطلب محادثات بين بوتين وأردوغان.

كما جدد بيسكوف موقف موسكو الداعي إلى وقف إراقة الدماء في ليبيا، وإجراء حوار مباشر بين أطراف الصراع الدائر هناك.

كما أكد دعم موسكو لأي جهود دولية من شأنها المساعدة في الخروج من الأزمة في ليبيا.

المصدر: نوفوستي