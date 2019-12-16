لجنة العلاقات الخارجية للبرلمان التركي توافق على مذكرة التفاهم حول التعاون الأمني العسكري مع ليبيا

وافقت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي، اليوم الاثنين، على مذكرة التفاهم حول التعاون الأمني العسكري بين تركيا وليبيا.

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وأفادت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية بأن لجنة العلاقات الخارجية وافقت على مقترح قانون قدمته سابقا حكومة البلاد للمصادقة على مذكرة التفاهم المبرمة بين أنقرة وطرابلس، ليتم لاحقا التصويت حول الوثيقة في البرلمان بتشكيلته الكاملة.

وأبرمت السلطات التركية وحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، يوم 27 نوفمبر، في أنقرة، بحضور كل من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، مذكرتي تفاهم حول التعاون الأمني العسكري وتحديد الصلاحيات البحرية بين البلدين.

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وأثار هذا الإجراء ردود أفعال عنيفة من قبل اليونان وقبرص ومصر، التي قالت إن توقيع مذكري التفاهم، وخاصة حول تحديد الصلاحيات البحرية، خطوة لا توجد لها "أي أثر قانوني"، مشيرة إلى أن حكومة الوفاق الليبية تجاوزت صلاحياتها بتوقيع الوثيقتين.

وسبق أن صادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم البحرية، التي تعتبر اليونان وقبرص ومصر أن تركيا قد تستغلها لتوسيع مناطق سيطرتها في مياه البحر الأبيض المتوسط على حساب أطراف أخرى خاصة اليونان.

المصدر: الأناضول + وكالات