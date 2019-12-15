بحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، تنفيذ مذكرتي التفاهم البحرية والأمنية بين الطرفين.

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وذكرت حكومة الوفاق الوطني الليبية، في بيان أصدرته اليوم الأحد، أن أردوغان استقبل السراج في القصر الرئاسي بمدينة اسطنبول، حيث تناول اللقاء "مستجدات الأوضاع في ليبيا وآفاق التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين الصديقين".

وأعرب السراج، حسب البيان، في بداية اللقاء "عن تقديره لموقف تركيا الرافض للاعتداء على طرابلس والحريص على عودة الاستقرار إلى ليبيا".

من جانبه، جدد أردوغان "دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني، مشيدا بتضحيات أبناء الشعب الليبي دفاعا عن العاصمة الليبية وعن مدنية الدولة".

وبحث الجانبان "البرنامج التنفيذي لمذكرتي التفاهم وآليات تفعيلهما والتي وقعها البلدان في شهر نوفمبر الماضي حول التعاون الأمني، وتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط".

وتأتي هذه الزيارة المفاجئة غير المعلن عنها مسبقا للسراج إلى تركيا على خلفية توتر ملموس في منطقة البحر الأبيض المتوسط بسبب إبرام السلطات التركية وحكومة الوفاق الليبية، يوم 27 نوفمبر، مذكرتي تفاهم حول التعاون الأمني وتحديد الصلاحيات البحرية بين البلدين.

وأثار الاتفاق البحري بين الطرفين ردود أفعال عنيفة من قبل اليونان وقبرص ومصر، التي قالت إن توقيع مذكرة التفاهم هذه إجراء لا يوجد له "أي أثر قانوني"، مشيرة إلى أن حكومة الوفاق الليبية تجاوزت صلاحياتها بتوقيع هذه الوثيقة.

واعتبرت الدول الـ 3 أن مذكرة التفاهم قد تستغلها تركيا لتوسيع مناطق سيطرتها في مياه البحر الأبيض المتوسط على حساب أطراف أخرى خاصة اليونان.

المصدر: RT