أردوغان: مستعدون لتقديم "الدعم العسكري" لليبيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستعمل على تسريع التعاون مع ليبيا، مؤكدا استعداد أنقرة لمساعدة الجانب الليبي (حكومة الوفاق) "في أي لحظة إذا احتاج لذلك".

إقرأ المزيد

وأضاف أردوغان أن المساعدة التي يمكن لبلاده أن توفرها لحكومة الوفاق بطرابلس في ليبيا تتضمن "الدعم العسكري".

وفي حديثه للصحفيين عقب منتدى حول الهجرة بالعاصمة السويسرية جنيف، أكد الرئيس التركي أن بلاده "ستسرّع التنسيق مع ليبيا. لقد أخبرناهم (الجانب الليبي) بأننا مستعدون للمساعدة إذا ما إحتاجوها، سواء تعلق الأمر بالتعاون العسكري والأمني، أو الإجراءات المتخذة بخصوص حقوقنا البحرية. نحن مستعدون!".

ووقعت الحكومة التركية وحكومة الوفاق الوطني الليبية، يوم 27 نوفمبر الماضي، في مدينة اسطنبول، بحضور الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، على مذكرتي تفاهم تنص أولاهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، فيما تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني العسكري بينهما.

وأثار هذا التطور معارضة شرسة من قبل سلطات شرق ليبيا المنافسة لحكومة الوفاق وكذلك من قبل كل من مصر واليونان وقبرص، التي تشهد العلاقات فيما بينها في الآونة الأخيرة تقاربا ملحوظا في ظل خلافاتها مع تركيا.

المصدر: وكالات