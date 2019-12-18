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قطر تستعرض قواتها الجوية في سماء البلاد (فيديو)

أخبار العالم العربي

قطر تستعرض قواتها الجوية في سماء البلاد (فيديو)
القوات الجوية القطرية
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تحتفل دولة قطر اليوم الأربعاء بعيدها الوطني عبر عدد من الفعاليات يحضرها أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني، وكبار المسؤولين في الدولة.

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ومن أبرز هذه الاحتفالات المسيرة الوطنية التي ستقام في كورنيش العاصمة الدوحة، وتشارك فيها القوات المسلحة وقوات الحرس الأميري وقوة الأمن الداخلي "لخويا" ووزارة الداخلية.

وشهدت سماء البلاد اليوم الأربعاء استعراضا جويا مهيبا لطائرات القوات الجوية القطرية.

وتحتفل قطر بيومها الوطني تحت شعار "المعالي كايده"، وهو مقتبس من أحد الأبيات الشعرية للمؤسس الراحل، الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني.

واليوم الوطني هو إحياء لذكرى تأسيس دولة قطر على يد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، في 18 ديسمبر من عام 1878، والذي أرسى قواعد دولة قطر الحديثة.

المصدر: RT

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