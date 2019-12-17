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الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لمحاولة اقتراب فلسطيني من السياج الأمني في غزة

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لمحاولة اقتراب فلسطيني من السياج الأمني في غزة
Twitter @AvichayAdraee
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نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو لما قال إنه محاولة اقتراب فلسطيني من السياج الأمني في غزة.

وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن استطلاعات الجيش رصدت مسلحا يقترب من السياج الأمني جنوب قطاع غزة، مضيفا أن طائرة عسكرية إسرائيلية أطلقت النار باتجاهه وأصابته.

المصدر: RT

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