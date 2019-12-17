نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو لما قال إنه محاولة اقتراب فلسطيني من السياج الأمني في غزة.

وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن استطلاعات الجيش رصدت مسلحا يقترب من السياج الأمني جنوب قطاع غزة، مضيفا أن طائرة عسكرية إسرائيلية أطلقت النار باتجاهه وأصابته.

توثيق للمخرب المسلح الذي اقترب من #السياج_الأمني جنوب قطاع #غزة قبل قليل حيث استهدفته طائرة عسكرية pic.twitter.com/ApgZoFofkk — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 17 декабря 2019 г.

المصدر: RT