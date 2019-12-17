الأردن.. وفاة حامل بإنفلونزا الخنازير

أكد مدير مستشفى معان الحكومي الأردني، وليد الرواد، اليوم الثلاثاء، وفاة امرأة حامل بالشهر التاسع بعد إصابتها بانفلونزا الخنازير "H1N1".

وقال الرواد إن السيدة نقلت إلى مستشفى البشير في العاصمة عمان للعلاج، مشيرا إلى أن إصابتها بالفيروس كانت متقدمة، وأن ما زاد من صعوبة الأمر أنها حامل.

وصرح مدير مستشفى معان الحكومي بوجود 3 إصابات أخرى بالفيروس تتلقى العلاج في المستشفى، مؤكدا أن حالتهم الصحية جيدة.

وكانت مديرة مديرية الأمراض السارية في الوزارة، هديل السائح، قد قالت إن الوزارة تعاملت خلال الفترة الماضية مع العشرات من حالات الإصابة بفيروس "إتش 1 إن 1".

وأكدت أن معالجة حالات الإصابة بإنفلونزا الخنازير لا تتطلب عزل المصابين، حيث يتم توفير العلاج ومراقبة استجابتهم للعلاج ومن ثم مغادرتهم للمستشفيات عند استجابتهم.

وأوضحت أن إنفلونزا الخنازير تعد من أشكال الإنفلونزا الموسمية التي تظهر سنويا وتتعامل معها الكوادر الصحية بتأمين العلاجات الضرورية والفعالة والمتوفرة باستمرار لدى المستشفيات والمراكز الصحية.

وحثت المسؤولة الأردنية على اتباع الطرق الوقائية للحماية من الإنفلونزا ومنها غسل يدي المصابين وعدم استخدام الأغراض الشخصية لهم ومتابعة النشرات التوعوية حول الوقاية وعلاج المرض.

المصدر: وسائل إعلام أردنية