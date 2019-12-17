أكد رئيسا الحكومة والبرلمان في لبنان، سعد الحريري ونبيه بري في بيان مشترك، على وجوب تحلي اللبنانيين بالوعي واليقظة وعدم الانجرار إلى الفتنة.

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ودعا بيان صدر عقب اللقاء الذي جمع الحريري وبري في عين التينة، إلى "إفساح المجال أمام القوى الأمنية والجيش للقيام بأدوارهم وتنفيذ مهامهم بحفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وعدم الانجرار إلى الفتنة التي يدأب البعض جاهدا نحو جر البلاد للوقوع فيها".

وأكد البيان أن "الفتنة لا يمكن أن تواجه إلا بالحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية ونبذ التحريض وإفساح المجال أمام القوى الأمنية والجيش للقيام بأدوارهم وتنفيذ مهامهم".

وأشار إلى أن "الحاجة الوطنية باتت أكثر من ملحة للإسراع في تشكيل الحكومة وضرورة مقاربة هذا الاستحقاق بأجواء هادئة بعيدا عن التشنج السياسي تتقدم فيها المصلحة الوطنية على ما عداها من مصالح شخصية".

وشهد وسط العاصمة اللبنانية بيروت، ليل أمس الاثنين، اشتباكات وأعمال شغب مستمرة منذ نهاية الأسبوع الفائت.

وكانت الرئاسة اللبنانية أعلنت تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة التي من المفترض أن تفضي إلى تسمية رئيس جديد للحكومة، من أمس الاثنين إلى الخميس المقبل.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية