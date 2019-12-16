السعودية تسحب جنسيتها من أحد مؤيدي التطبيع والتعاون مع إسرائيل

أكد الإعلامي السعودي، عبد الحميد الغبين، عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الاثنين، سحب السلطات السعودية جنسيته دون معرفته للأسباب التي دعت إلى ذلك.

وجاء في تغريدة الغبين: "ما نشر عن سحب الجنسية صحيح وبقرار وزاري ولا أعرف الأسباب، وأنا أحترم القرار بغض النظر عن حيثياته وليس لنا إلا السمع والطاعة".

ما نشر عن سحب الجنسية صحيح وبقرار وزاري ولا أعرف الأسباب !

وأنا أحترم القرار بغض النظر عن حيثياته وليس لنا إلا السمع والطاعة.#عبدالحميد_الغبين — #عبدالحميد الغبين (@Abdullhameeds) 16 décembre 2019

وكتب الصحفي الإسرائيلي، شمعون آران، تغريدة قال فيها إن الغبين من دعاة السلام بين السعودية وإسرائيل وهو من مؤيدي ولي العهد محمد بن سلمان.

#عاجل

سحبت السلطات #السعودية الجنسية من الإعلامي السعودى عبد الحميد الغبين

ويعد @Abdullhameeds من المؤيدين لولي العهد السعودي #محمد_بن_سلمان

الغبين هو من دُعاة السلام بين السعودية و #إسرائيل

وفي حديث معه اكد بأن الأمر صحيح وصادر عن الداخلية

لم يبلغ بذلك رسميا

لا تعرف أسباب الخطوة pic.twitter.com/9WyVsNetkD — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) 15 décembre 2019

ويعد الإعلامي السعودي من أبرز من يدعو لتطبيع العلاقات السياسية والاقتصادية مع إسرائيل، وكان قد رحب في أحد مقاطع الفيديو باجتياح إسرائيل لجنوب لبنان، من أجل القضاء على "حزب الله".

كما أثار ضجة في عدة مقاطع فيديو كالتي قال فيها إن "إسرائيل لم تقصف أي مدينة عربية بعكس صدام حسين الذي قصف الرياض وقتل مدنيين"، كما كانت صفحة وزارة الخارجية الإسرائيلية باللغة العربية قد نشرت مقطع فيديو للغبين يتحدث فيه عن الفوائد التي ستحققها المملكة من التعاون مع إسرائيل.

أوصانا الله تعالى:وتعاونوا على البر والتقوى ..لا شك أن #إسرائيل يسعدها أن تتعاون مع جميع جيرانها في شتى المجالات لمصلحة شعوب المنطقة ورخائها في #السعودية ودول #الخليج وغيرها لتشهد نهضة غير مسبوقة تستقطب أنظار العالمhttps://t.co/tPVq2pbO71pic.twitter.com/Zu6Gh6CiC5 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) 16 décembre 2019

المصدر: RT + "تويتر"