شاهد.. أمطار غزيرة تتسبب في غرق شوارع وأحياء بالكويت

هطلت أمطار غزيرة، اليوم الاثنين، على مناطق متفرقة من الكويت، مسفرة عن غرق عدة شوارع وأحياء بالكامل في البلاد.

ومنذ مساء الأحد، ضربت عاصفة قوية مصحوبة بأمطار ورياح قوية مناطق في الكويت، وتسببت في تشكل سيول من مياه المطر، في وقت استنفرت فيه الجهات المعنية وأعلنت جاهزيتها للتدخل الفوري لمواجهة العاصفة.

وفشلت شبكة تصريف مياه الأمطار في بعض المناطق باستيعاب كميات المياه، ما استدعى فرق الطوارئ في وزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق إلى التدخل وسحب كميات المياه التي تجمعت في الشوارع الداخلية.

فيما نشر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق الأمطار الغزيرة وتداعياتها، مشتكين من سوء الاستعداد لاستقبال موسم الأمطار الغزيرة.

@Drbaselalsabah مياة الامطار تدخل الي مستشفي الجهراء ووزير الصحة يتحمل المسئولية السياسية لضعف البنية التحتية فى المستشفي pic.twitter.com/z4doGhbivw — AMNEWS (@abomarzoognews) 16 декабря 2019 г.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن فرق الطوارئ التابعة لوزارة الكهرباء والماء تواصل التعامل مع البلاغات عن الأعطال الطارئة بسبب الأمطار.

غطاء منهول «بالوعة» يثير استغراب من قام بتوثيق المقطع خلال الظروف الجوية التي تشهدها البلاد حاليا. pic.twitter.com/pFdtJ7mTza — المجلس (@Almajlliss) 16 декабря 2019 г.

وأعادت موجة الأمطار القوية، حسب الإعلام الكويتي، إلى الأذهان "غرقة نوفمبر" التي حصلت العام الماضي عندما تعرضت البلاد لأمطار غزيرة تسببت في خسائر بشرية ومادية.

المصدر: وسائل إعلام كويتية + تويتر