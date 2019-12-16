قطر.. اختتام أعمال الدورة الـ 19 لمنتدى الدوحة

اختتمت في عاصمة قطر، يوم الأحد، فعاليات الدورة الـ 19 لمنتدى الدوحة، التي جرت برعاية أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وشارك فيها، على مدار يومين، أكثر من 3 آلاف شخص من 104 دول.

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وعقدت في العاصمة القطرية، في إطار الدورة، أكثر من 50 جلسة. وتناولت جلسات اليوم الثاني من الدورة دائرة واسعة من القضايا، بدءا من "كيفية تأثر السياسات العالمية والمحلية بالأسواق المالية والتغير المناخي والإرهاب"، وحتى "مستقبل مؤسسات الأمم المتحدة"، مرورا بموضوع "التسابق الجيوسياسي على قيادة التكنولوجيا في آسيا"، و"صون حقوق الإنسان في أوقات الأزمات"، و"آفاق السلام في اليمن"، ومواضيع أخرى كثيرة.

وشهد منتدى الدوحة توقيع أكثر من 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين مختلف المؤسسات، من بينها اتفاقية بين مؤسسة ‏"روسكونغرس" الروسية ووكالة تشجيع الاستثمار القطرية لإنشاء مجموعة عمل مشتركة لتنسيق الأنشطة الاستثمارية والمشاريع.

كما شهدت فعاليات المنتدى حضورا إعلاميا مكثفا، حيث شارك أكثر من 200 صحفي وإعلامي من جميع أنحاء العالم. كما عقدت لقاءات إعلامية مع أكثر من 40 شخصية مشاركة في المنتدى ضمن سلسلة Viewpoint، بالإضافة إلى العديد من فرص التواصل والاجتماعات الجانبية التي عقدتها مختلف المؤسسات والشخصيات المشاركة في المنتدى.

المصدر: RT